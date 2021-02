Il ministero della Salute attende una risposta dall'Agenzia italiana del farmaco (Di venerdì 26 febbraio 2021) L'Aifa valuta la possibilità di fornire una sola dose a chi ha già avuto il covid: la decisione nei prossimi giorni. Vaccini, l’Aifa verso l’ok ad una sola dose per chi ha avuto il covid su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 26 febbraio 2021) L'Aifa valuta la possibilità di fornire una sola dose a chi ha già avuto il covid: la decisione nei prossimi giorni. Vaccini, l’Aifa verso l’ok ad una sola dose per chi ha avuto il covid su Notizie.it.

beppe_grillo : Nasce il Ministero della Transizione Ecologica. In alto i cuori! #MiTe - DadoneFabiana : Il Ministero della transizione ecologica è realtà. Grazie all'impulso di @beppe_grillo e del @Mov5Stelle il Paese c… - mitgov : Il dicastero cambia nome e diventa 'Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili'… - Canio44536762 : RT @laura_maffi: Di Maio: 'Oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che dà il via libera all’istituzione del nuovo Min… - f_nicosia : Per #Travaglio, che stasera sembra aver bisogno di un Tso, i #Sottosegretari sono stati scelti da #Draghi a cui pe… -