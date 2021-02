Il Grande Fratello potrebbe essere cancellato per sempre dai palinsesti: il rumor che scuote i fan (FOTO) (Di venerdì 26 febbraio 2021) In queste ore, sul profilo Instagram di Deianira Marzano, è apparso un post alquanto inaspettato che riguarda uno dei reality show più seguiti di Canale 5. Stiamo parlando del format del Grande Fratello, il quale sembra stia rischiando di essere cancellato per sempre dai palinsesti. Gli indizi inerenti questa ipotetica decisione si sono diffusi in questi giorni in seguito alla scelta di modificare la diretta 24h. Questo stravolgimento, infatti, potrebbe essere solo l’inizio di una catena di decisioni inevitabili. Vediamo quello che è emerso. Decisioni sospette a Mediaset sul Grande Fratello Vip La scelta di modificare la diretta 24h del GF Vip ha sollevato parecchi dissapori. Moltissimi telespettatori si sono lamentati ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 26 febbraio 2021) In queste ore, sul profilo Instagram di Deianira Marzano, è apparso un post alquanto inaspettato che riguarda uno dei reality show più seguiti di Canale 5. Stiamo parlando del format del, il quale sembra stia rischiando diperdai. Gli indizi inerenti questa ipotetica decisione si sono diffusi in questi giorni in seguito alla scelta di modificare la diretta 24h. Questo stravolgimento, infatti,solo l’inizio di una catena di decisioni inevitabili. Vediamo quello che è emerso. Decisioni sospette a Mediaset sulVip La scelta di modificare la diretta 24h del GF Vip ha sollevato parecchi dissapori. Moltissimi telespettatori si sono lamentati ...

