Il grande cuore di Napoli: l’antica pizzeria da Michele dona 200 pizze ai senzatetto (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – l’antica pizzeria da Michele, i frati di San Pietro ad Aram e i volontari di “Fa bene il bene” donano pizze ai senzatetto della stazione di Napoli a piazza Garibaldi. Giovedì 25 febbraio, l’antica pizzeria da Michele, i Frati Francescani della Basilica di San Pietro ad Aram e i volontari del progetto “Fa bene il bene” hanno donato 200 pizze alla comunità dei senza fissa dimora della stazione di Napoli, a piazza Garibaldi. “Questo momento di difficoltà per tutti ci spinge a restare ancora più uniti, impegnandoci ad aiutare gli altri – spiega Sergio Condurro, amministratore de ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutida, i frati di San Pietro ad Aram e i volontari di “Fa bene il bene”noaidella stazione dia piazza Garibaldi. Giovedì 25 febbraio,da, i Frati Francescani della Basilica di San Pietro ad Aram e i volontari del progetto “Fa bene il bene” hannoto 200alla comunità dei senza fissa dimora della stazione di, a piazza Garibaldi. “Questo momento di difficoltà per tutti ci spinge a restare ancora più uniti, impegnandoci ad aiutare gli altri – spiega Sergio Condurro, amministratore de ...

borghi_claudio : @cris_cersei @Giovaguerrato @AlbertoBagnai Ho sempre detto a chi fosse debole di cuore di andare altrove. Sono in g… - angelomangiante : Rino Tommasi. Il migliore di tutti. Pound for pound. Una carriera da circoletto rosso. 87 anni oggi. Auguri di… - rapanui061 : @MatteoBandit2 @GarauPina Una grande verità. Ci mancano due scrittori e giornalisti dalla mente libera e non in ve… - istituto_5 : Il sole oggi è scontento gli si è spezzato il cuore dentro ci illumina con il suo volto luminoso, ma oggi è scontro… - Cate__000 : RT @Teresa_GN_: Io ho un problema .. un problema più grande di me .. E qual è? Risolviamolo. Non mi sto innamorando di te.. MI STO MOLTO IN… -