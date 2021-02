Il Governo Draghi tiene chiusi gli stadi e non solo, le nuove norme per lo sport (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il nuovo dpcm del Governo Draghi conterrà nuova misure legate allo sport, gli stadi resteranno chiusi cosi come palestre e piscine. L’Italia sta per entrare in una nuova fase della propria battaglia contro il Covid-19. Il cambio di poltrona a Palazzo Chigi, con l’arrivo di Mario Draghi ed il nuovo Governo, ha ovviamente fatto scattare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il nuovo dpcm delconterrà nuova misure legate allo, gliresterannocosi come palestre e piscine. L’Italia sta per entrare in una nuova fase della propria battaglia contro il Covid-19. Il cambio di poltrona a Palazzo Chigi, con l’arrivo di Marioed il nuovo, ha ovviamente fatto scattare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

petergomezblog : Decreto Ristori 5 al palo: il governo Draghi non ha ancora pronto il testo dopo le settimane perse per la crisi pro… - 6000sardine : Competenza e credibilità. Alcuni #sottosegretari del governo #Draghi non hanno queste caratteristiche. Stefania… - agorarai : 'Con la nomina dei sottosegretari dobbiamo seppellire la definizione di governo dei competenti. In realtà Draghi ha… - MaxCoen5 : - ubscorporate : @LegaSalvini Io non più da quando fa parte del governo Draghi insieme a Speranza -