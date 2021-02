Il governatore De Luca | Chiudo le scuole della Campania dal primo marzo

(Di venerdì 26 febbraio 2021) AGI - "Oggi siamo obbligati a prendere misure drastiche. Vi comunico che, da lunedì, chiudiamo tutte le". Lo annuncia il presidenteRegione, Vincenzo De. "Abbiamo registrato, in particolare nelledi Napoli, la presenzavariante inglese, credo almeno 6 casi tra tutti i positivi". Aggiunge il: "Non credo che dobbiamo aspettare che ci sia un'epidemia diffusa di Covid anche tra i ragazzi di 10, 15, 18 anni, con buona pace di qualche comitato che è sempre pronto a fare ricorsi ai tribunali amministrativi". Il presidenteGiunta campana sottolinea che, nelle, c'è una particolarità in merito alle varianti, il fatto che "hanno un'aggressività maggiore in generale sulla ...

Lo ha annunciato il Presidente della Campania Vincenzo Denel corso della consueta diretta social del venerdì pomeriggio. "Abbiamo registrato in queste ore " spiega il" in particolare nelle scuole di Napoli, la presenza della variante ......per riaprire per sempre ' ha spiegato De, che ha sempre mantenuto una linea molto rigida fin dall'inizio dell'emergenza. Per quanto riguarda la produzione di vaccini italiani , il...“Da lunedì scuole chiuse in Campania, dobbiamo completare la vaccinazione del personale”. Napoli - Vincenzo De Luca, presidente della regione Campania: “Abbiamo pensato ai banchi a rotelle, alle primu ...Lo annuncia il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. "Abbiamo registrato, in particolare nelle scuole di Napoli, la presenza della variante inglese, credo almeno 6 casi tra tutti i ...