Il Giappone nomina un ministro contro gli effetti sociali della solitudine

Il Giappone avrà un ministero per il contrasto agli effetti sociali della solitudine. Yoshihide Suga, il primo ministro nipponico succeduto a Shinzo Abe, ha recentemente promosso la creazione del "ministero per il coinvolgimento dinamico della popolazione", già mediaticamente definito "Ministero per la solitudine", affidato al 61enne esponente del Partito Liberaldemocratico Tetushi Sakamoto. Perché creare un'istituzione di questo tipo? Il tema InsideOver.

