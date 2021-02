Il disegno di legge sull’immigrazione di Biden | giusta strada ma successo non assicurato

(Di sabato 27 febbraio 2021) In una recente comunicazione della Casa Bianca per introdurre una nuova proposta diil presidente Joeha dichiarato di essere entusiasta di cooperare con i leader delle due Camere per correggere “le malefatte dell'amministrazione precedente e restaurare la giustizia e l'ordine” al sistema di immigrazione. Sono passati 31 anni dall'ultima riforma sull'immigrazione avvenuta nel 1986 durante l'amministrazione di Ronald Reagan che regolarizzò lo status di 3 milioni di immigrati entrati negli Usa senza autorizzazione legale, aprendo loro la porta al percorso della cittadinanza americana e l'integrazione. Poi dei piccoli tentativi di migliorare il nodo dell'immigrazione senza successi. Un altro tentativo che sfiorò ilemerse nel 2013 mediante una riforma bipartisan guidata da un gruppo di otto senatori dei due partiti ...

Il disegno di legge alla fine naufragò alla Camera poiché l'allora speaker John Boehner, cedendo alle pressioni del caucus di ultra destra dei Tea Party, non sottomise la proposta al voto.