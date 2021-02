Il disastro ambientale sulla costa israeliana del Mediterraneo

Leggi su wired

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Mille tonnellate di bitume: a tanto ammonterebbe secondo le prime stime la quantità di materiale solido – in cui si trasforma il petrolio se portato a basse temperature – depositatosi sulle coste di Israele negli ultimi giorni. Unecologico di dimensioni bibliche che ha spinto le autorità a chiudere le spiagge fin da domenica scorsa, e stanziare l’equivalente di circa 11 milioni di euro per la pulizia della. Una chimera, per gli attivisti, secondo i quali saranno necessari decenni prima che il bitume venga totalmente rimosso, con danni enormi per l’ecosistema. Degli oltre 195 chilometri dimediterranea, sono almeno 170 quelli interessati da questo fenomeno che attualmente non ha spiegazione. Secondo il ministero per la Protezionepotrebbe trattarsi di una perdita provocata da una ...