Il dicastero dei Trasporti cambia nome e diventa ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il ministero delle Infrastrutture cambia nome: i Trasporti diventano mobilità sostenibile Il ministero della Infrastrutture e dei Trasporti cambia nome e diventa “ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili”. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro Enrico Giovannini, nel pomeriggio di venerdì 26 febbraio attraverso il decreto-legge sulla riorganizzazione dei ministeri. “Il cambio di nome – si legge in una nota di Giovannini diffusa dall’ormai ex Mit – corrisponde ad una visione ... Leggi su tpi (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il: inosostenibile Ile dei”. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro Enrico Giovannini, nel pomeriggio di venerdì 26 febbraio attraverso il decreto-legge sulla riorganizzazione dei ministeri. “Il cambio di– si legge in una nota di Giovannini diffusa dall’ormai ex Mit – corrisponde ad una visione ...

Italia_Notizie : Governo, via libera al riordino dei ministeri. Transizione ecologica, Cingolani: 'Sfida imponente, c'è poco tempo'.… - Profilo3Marco : RT @repubblica: Governo, via libera al riordino dei ministeri. Transizione ecologica riceve dal Mise la delega all'energia. Nasce il dicast… - Virus1979C : Governo, via libera al riordino dei ministeri. Transizione ecologica riceve dal Mise la delega all'energia. Nasce i… - repubblica : Governo, via libera al riordino dei ministeri. Transizione ecologica riceve dal Mise la delega all'energia. Nasce i… - fisco24_info : Via libera dal Cdm al dl sul riordino dei ministeri: Nasce il dicastero per la transizione ecologica. Approvati i c… -

Ultime Notizie dalla rete : dicastero dei Nasce il ministero della Transizione Ecologica ROMA " Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge "Ministeri", che riorganizza competenze e strutture di ... Ampio l'ambito di azione del nuovo dicastero, che assorbe, oltre a tutte le ...

Ministero Transizione ecologica: auto elettriche fra i punti chiave Ministero Transizione ecologica. Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge che dà via libera all'istituzione del nuovo dicastero. Ma che c'entra con le auto? Semplice: le elettriche sono fra i punti chiave del ministero neonato. Con ...

Governo Draghi, nasce il MiC – Ministero della Cultura Artribune Artribune Nasce il ministero della Transizione Ecologica ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge “Ministeri”, che riorganizza competenze e strutture di alcuni dicasteri. Nasce così con questo provvedimento il ministero del ...

Covid e scuole chiuse, Rezza: «Chiusura dolorosa ma assolutamente da considerare» «Quando si parla di chiusure scolastiche è sempre doloroso». Ma «laddove ci sono dei focolai, o c'è presenza di varianti ad alta trasmissibilità ...

ROMA " Il Consiglioministri ha approvato il decreto legge "Ministeri", che riorganizza competenze e strutture di ... Ampio l'ambito di azione del nuovo, che assorbe, oltre a tutte le ...Ministero Transizione ecologica. Il Consiglioministri ha approvato il decreto legge che dà via libera all'istituzione del nuovo. Ma che c'entra con le auto? Semplice: le elettriche sono fra i punti chiave del ministero neonato. Con ...ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge “Ministeri”, che riorganizza competenze e strutture di alcuni dicasteri. Nasce così con questo provvedimento il ministero del ...«Quando si parla di chiusure scolastiche è sempre doloroso». Ma «laddove ci sono dei focolai, o c'è presenza di varianti ad alta trasmissibilità ...