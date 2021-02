Il complotto dell’influenza

Leggi su butac

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Ci avete segnalato alcuni post di soggetti che non credono alla notizia che la normale influenza quest’anno non si sia fatta viva. O meglio, soggetti convinti che non siano corrispondenti alla realtà titoli come quello che viene fatto girare dell’Allgäuer Zeitung, testata tedesca che qualche giorno fa scriveva: Solo 414 persone affette da influenza conosciute in Germania – un anno fa erano oltre 58.000 Soggetti come Giancarlo, che condivide lo screenshot dell’articolo tedesco con commenti di questo tenore: Se mortalità influenza uguale mortalità covid… e sono spariti i morti di influenza… significa che i morti oggi di covid sono gli stessi che negli anni passati morivano di influenza Soggetti che onestamente scarseggiano di raziocinio. Come già mostrato e riportato più e più volte basta fare confronti tra la mortalità degli anni passati e quella del 2020 per notare la differenza ...