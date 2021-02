Il Commissario Ricciardi | Ultima Puntata | Luigi Alfredo Ama Enrica!

Radio1Rai : “Per #IlCommissarioRicciardi l’unica breccia tra interno ed esterno sono gli occhi. La sfida? Costruire una corazza… - Stasera_in_TV : RAI PREMIUM: (21:20) Il Commissario Ricciardi (Fiction) #StaseraInTV 26/02/2021 #PrimaSerata #ilcommissarioricciardi @Rai_Premium - GuidaTVPlus : 26-02-2021 21:20 #RaiPremium Il Commissario Ricciardi - S1E5 - Vipera #StaseraInTV - CityHun19557851 : @MeNeFrego___ Sono daccordo??Se potessi vivere negli anni in cui è ambientata la serie 'Il commissario Ricciardi'. E… - selinrauhl : Ma possiamo parlare di Rosa nel commissario Ricciardi???? -

Ultime Notizie dalla rete : Commissario Ricciardi

Il Mattino

... dopo uno scambio di comunicazioni con lo stesso Rossi ed Alfredo, segretario del Comune ... Per questo, ha chiesto la nomina di unad acta, che provveda in luogo dell'ente comunale,...Quello della nonna a Nunzia Schiano che in questi lunedì stiamo vedendo ne 'Il' dove interpreta il ruolo di Rosa, la donna di servizio in casa. La regia è di ...Sul nostro sito e sulla nostra pagina Facebook talk show in collaborazione con la Fir. Ospiti in studio il flanker Simone Favaro e l'attore Lino Guanciale ...«Il monologo in cui parla della sua infanzia, paragonandola a quella del piccolo Tettè, mi ha ricordato quando Alessandro D’Alatri mi suggerì di girare la scena ...