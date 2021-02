Il Commissario Ricciardi, Antonio Milo è il Brigadiere Maione: “Uno spinoff su di lui sarebbe bello” (Di venerdì 26 febbraio 2021) La fiction Rai ‘Il Commissario Ricciardi’ ha conquistato il cuore degli spettatori e lunedì 1 marzo andrà in onda l’ultimo episodio. Leggi anche: Film storici, gli errori peggiori da Troy a 300 fino a Il Gladiatore Il merito di questo successo è legato alla storia ma soprattutto alla bravura dei suoi interpreti e alla qualità con cui è stata realizzata. Abbiamo incontrato il Brigadiere Maione interpretato da uno straordinario Antonio Milo. “Mi sono avvicinato a Ricciardi come lettore 10 anni fa, e mai mi sarei immaginato di vivere le esperienza come Maione. È stata un’esperienza bellissima sia umana che professionale”. Antonio Milo Un legame forte quello che Milo ha con il personaggio e ... Leggi su funweek (Di venerdì 26 febbraio 2021) La fiction Rai ‘Il’ ha conquistato il cuore degli spettatori e lunedì 1 marzo andrà in onda l’ultimo episodio. Leggi anche: Film storici, gli errori peggiori da Troy a 300 fino a Il Gladiatore Il merito di questo successo è legato alla storia ma soprattutto alla bravura dei suoi interpreti e alla qualità con cui è stata realizzata. Abbiamo incontrato ilinterpretato da uno straordinario. “Mi sono avvicinato acome lettore 10 anni fa, e mai mi sarei immaginato di vivere le esperienza come. È stata un’esperienza bellissima sia umana che professionale”.Un legame forte quello cheha con il personaggio e ...

Ultime Notizie dalla rete : Commissario Ricciardi Ascolti Tv: ecco Nada, a 15 anni andò a Sanremo con 'Ma che freddo fa' (video) Quello della nonna a Nunzia Schiano che in questi lunedì stiamo vedendo ne 'Il commissario Ricciardi' dove interpreta il ruolo di Rosa, la donna di servizio in casa Ricciardi. La regia è di ...

Dov'è ambientata 'Fosca' la fiction con Vanessa Incontrada ... Location serie tv Toscana Leggi anche Cosa visitare ad Arezzo e dintorni San Valentino da film: le 5 destinazioni italiane più romantiche di sempre 'Il commissario Ricciardi', le location della ...

Antonio Milo: il segreto è vedere la vita con positività e armonia Siamo in compagnia di Antonio Milo straordinario artista capace di trasformarsi nei diversi ruoli con estrema naturalezza e spontaneità. Nato a Castellammare di Stabia, Antonio Milo si è fatto amare, ...

