Il certificato sanitario per chi ha fatto il vaccino o è immune da Covid - 19 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Dovrebbe arrivare entro l'estate e servirà a muoversi con meno restrizioni all'interno dell'Ue. Raggiunta un'intesa di massima tra i 27 Paesi ... Leggi su today (Di venerdì 26 febbraio 2021) Dovrebbe arrivare entro l'estate e servirà a muoversi con meno restrizioni all'interno dell'Ue. Raggiunta un'intesa di massima tra i 27 Paesi ...

romatoday : Il certificato sanitario per chi ha fatto il vaccino o è immune da Covid-19 - Zampaglion : RT @AlessandroCere7: Thierry Breton commissario europeo sul passaporto vaccinale. ' Non un passaporto, ma un certificato sanitario digital… - stefanoa99 : Dall'Ue ok al certificato sanitario per viaggiare, Sassoli: sia pronto entro l'estate - TodayEuropa : #Lavoro #Network Dall'Ue ok al certificato sanitario per viaggiare, Sassoli: sia pronto entro l'estate… - SoniaLaVera : RT @AlessandroCere7: Thierry Breton commissario europeo sul passaporto vaccinale. ' Non un passaporto, ma un certificato sanitario digital… -