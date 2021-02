Il cellulare della Marogna consegnato dai pm al Vaticano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Luca Fazzo Contiene documenti e chat compromettenti. La Procura di Milano l'ha spedito oltre Tevere senza autorizzazione Milano. Si sa che è un Samsung, che dentro c'è una scheda Wind, che il codice di sblocco è 1313. E che fino al 13 ottobre scorso lo smartphone era nelle mani di Cecilia Marogna, la donna dei misteri del Vaticano, la consulente internazionale che la Procura pontificia accusa di essersi intascata mezzo milione di fondi. Dentro il telefono (come insegna il caso Palamara) potrebbero esserci le risposte a molte delle domande che ancora aleggiano sulla vicenda: tra cui i veri rapporti tra la Marogna e l'establishment Vaticano, a partire dal cardinale Giovanni Becciu, il sostituto della segreteria di Stato degradato da Francesco. Basterebbe aprire il telefono, e così magari ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 26 febbraio 2021) Luca Fazzo Contiene documenti e chat compromettenti. La Procura di Milano l'ha spedito oltre Tevere senza autorizzazione Milano. Si sa che è un Samsung, che dentro c'è una scheda Wind, che il codice di sblocco è 1313. E che fino al 13 ottobre scorso lo smartphone era nelle mani di Cecilia, la donna dei misteri del, la consulente internazionale che la Procura pontificia accusa di essersi intascata mezzo milione di fondi. Dentro il telefono (come insegna il caso Palamara) potrebbero esserci le risposte a molte delle domande che ancora aleggiano sulla vicenda: tra cui i veri rapporti tra lae l'establishment, a partire dal cardinale Giovanni Becciu, il sostitutosegreteria di Stato degradato da Francesco. Basterebbe aprire il telefono, e così magari ...

flwrhy : tw / suicidio, autolesionismo - - - cellulare o una persona che nemmeno sa della mia esistenza. Non dovete permett… - nad1957 : @nzingaretti @carmelitadurso Ti hanno rubato il cellulare o sei davvero convinto della porcata che hai scritto??? - GpmNobe : @sodaliziolazio L’unica realtà che conosco e dove tu da laziale stasera fai una vita così di merda che stai sul cel… - mirasdc : RT @leboudoird: Talvolta ti lascio messaggi al cellulare per dirti il nulla Conta il tono della voce, Il modo di sussurrarti Che so ti fa r… - VitaMarko83 : RT @HyboriaLeague: Il Napoli è fuori, la Roma è dentro, il Milan è sull'uscio a cercare di ricordare se ha preso le chiavi della macchina,… -

Ultime Notizie dalla rete : cellulare della 7 motivi per cui non si deve rinunciare allo skincare notte ... il Concentrato contiene Nettare Vegetale di Gemma, che permette di rilanciare l'attività cellulare ... in base alle necessità della pelle. Inoltre, la pelle di notte è più ricettiva e il Concentrato ...

Ecco cosa dice chi ha già scelto una carta Hype Consente il versamento a favore di Enti della Pubblica amministrazione mediante il sistema PagoPA, ... a zero costi e sempre disponibile grazie all'app sul cellulare. Pagamenti POS, tramite GooglePay e ...

Il cellulare della Marogna consegnato dai pm al Vaticano il Giornale "Tatti, problemi ancora irrisolti Frazione dimenticata" "Ripristinata la linea telefonica a Tatti? Così dice Telecom. Anche il 22 dicembre era stato fatto lo stesso annuncio ma poi telefoni fissi muti in buona parte e cellulari con problemi di rete in molt ...

Lancia Ypsilon 0.9 TwinAir 85 CV 5 porte Metano Ecochic Mya del 2017 usata a Mozzagrogna Annuncio vendita Lancia Ypsilon 0.9 TwinAir 85 CV 5 porte Metano Ecochic Mya usata del 2017 a Mozzagrogna, Chieti nella sezione Auto usate di Automoto.it ...

... il Concentrato contiene Nettare Vegetale di Gemma, che permette di rilanciare l'attività... in base alle necessitàpelle. Inoltre, la pelle di notte è più ricettiva e il Concentrato ...Consente il versamento a favore di EntiPubblica amministrazione mediante il sistema PagoPA, ... a zero costi e sempre disponibile grazie all'app sul. Pagamenti POS, tramite GooglePay e ..."Ripristinata la linea telefonica a Tatti? Così dice Telecom. Anche il 22 dicembre era stato fatto lo stesso annuncio ma poi telefoni fissi muti in buona parte e cellulari con problemi di rete in molt ...Annuncio vendita Lancia Ypsilon 0.9 TwinAir 85 CV 5 porte Metano Ecochic Mya usata del 2017 a Mozzagrogna, Chieti nella sezione Auto usate di Automoto.it ...