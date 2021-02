Il canto della squadra di Rugby delle Fiji: i giocatori ringraziano l’hotel che li ha ospitati durante la quarantena – Il video (Di venerdì 26 febbraio 2021) Un canto per rendere grazie ai lavoratori dell’hotel dove hanno trascorso l’isolamento. È il gesto dei giocatori della Kaiviti Silktails, una squadra di Rugby delle Fiji, che ha dovuto trascorrere la quarantena preventiva di due settimane al Sofitel Wentworth di Sidney, in Australia. I giocatori si sono affacciati dai balconi della struttura alberghiera, intonando insieme un canto tradizionale fijano di ringraziamento. video: YouTube/sammyconqueror Leggi anche: Il bidello piazza la tripla da centrocampo e il preside pubblica la prodezza su Twitter – Il video Cina, sale su un palo della luce per fare gli addominali dopo un ... Leggi su open.online (Di venerdì 26 febbraio 2021) Unper rendere grazie ai lavoratori deldove hanno trascorso l’isolamento. È il gesto deiKaiviti Silktails, unadi, che ha dovuto trascorrere lapreventiva di due settimane al Sofitel Wentworth di Sidney, in Australia. Isi sono affacciati dai balconistruttura alberghiera, intonando insieme untradizionale fijano di ringraziamento.: YouTube/sammyconqueror Leggi anche: Il bidello piazza la tripla da centrocampo e il preside pubblica la prodezza su Twitter – IlCina, sale su un paloluce per fare gli addominali dopo un ...

