Il Cantante Mascherato, vince Pappagallo. E sotto il costume si nasconde… (Di sabato 27 febbraio 2021) La seconda edizione del Cantante Mascherato è stata vinta da Pappagallo. E al grido di "Giù la maschera" si è rivelato: sotto il costume si nascondeva Red Canzian. L'artista ha sbaragliato la concorrenza di Orsetto, Lupo e Farfalla. Il vincitore ha ottenuto la Maschera d'oro da Milly Carlucci in una puntata ricca di emozioni.

Raiofficialnews : ??Chi si nasconde dietro le maschere ancora in gara? Stasera il gran finale de #IlCantanteMascherato con… - elleci42 : @Stefanialove_of Io ho guardato invece la finale del Il Cantante Mascherato stasera - ObviousIy_Aimh : @StefanoProcacc6 Il crossover di cui non sapevo di aver bisogno (cantante mascherato al pc, gf in tv) - adamfoureira : Tre persone mi hanno unfollowato perché seguivo Il Cantante Mascherato. Magari rompevano le palle con Uomini e Donne ogni giorno. - UMANAacaso : @taeisinmyblood Era in una foto con Assisi (Gatto) sul set del Cantante Mascherato. Quindi indovinato il Gatto, si indovinava anche lei. -