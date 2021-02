Il Cantante Mascherato | Milly Carlucci prima dalla finale | “È la prima volta nella storia del programma”

(Di venerdì 26 febbraio 2021) E anche questa seconda, seguitissima edizione de Ilsi appresta a calare il sipario. Ladelin onda su Rai1 il venerdì sera è sempre più vicina e finalmente il pubblico scoprirà chi si nasconde dietro tutte le maschere degli animali e chi sarà il vincitore. La scorsa settimana il Gatto si è svelato. Dopo la Tigre Azzurra della precedente puntata sotto cui si celava Mauro Coruzzi (Platinette), che ha lasciato i giudici sorpresi vista la nuova forma fisica e la grande presenza sul palcoscenico,semisi è scoperto che sotto il Gatto c’era Sergio Assisi. A indovinare l’identità misteriosa sono stati il conduttore de L’Eredità Flavio Insinna e l’ex padrona di casa di Vieni da me Caterina Balivo. (Continua dopo la foto) Ma ora, come detto, il ...

Costantino della Gherardesca è uno dei giudici de Il Cantante Mascherato, il programma di Milly Carlucci che volge al termine con la finale di venerdì 26 febbraio. La puntata si aprirà con lo spareggio tra l'Orsetto e la Farfalla che si sarebbe dovuto ...Ci siamo: questa sera, Venerdì 26 Febbraio, andrà in onda l'ultima puntata de Il Cantante Mascherato. Giunta alla sua seconda edizione, la divertentissima trasmissione di Milly Carlucci si appresta a salutare il suo pubblico. Proprio quest sera, infatti, andrà in onda la finale. ...Il cantante mascherato 2021 diretta, concorrenti e anticipazioni: finale 26 febbraio 2021. Duetti con Tatangelo, Red Canzian, Pavone e Cristina D'Avena.