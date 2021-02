Il Cantante Mascherato, Milly Carlucci annuncia i duetti per la finale (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il Cantante Mascherato torna questa sera per l’ultima puntata, quella della finale su Rai Uno con Milly Carlucci. Ecco qualche anticipazione. foto facebookQuesta sera torna Milly Carlucci in prima serata su Rai Uno con l’ultima puntata dello show del Cantante Mascherato, come sempre non mancherà il supporto dei giudici: Francesco Facchinetti, Flavio Insinna, Patty Pravo, Costantino Della Gherardesca e Caterina Balivo. A loro anche il compito di scoprire chi ci sarà sotto le quattro maschere rimaste in gioco, ovvero: Lupo, Pappagallo, Farfalla e Orsetto e mentre sul web i telespettatori si scatenano per scoprire le loro identità si contano le ore per la finale di questa sera. Dopo l’eliminazione del ... Leggi su chenews (Di venerdì 26 febbraio 2021) Iltorna questa sera per l’ultima puntata, quella dellasu Rai Uno con. Ecco qualche anticipazione. foto facebookQuesta sera tornain prima serata su Rai Uno con l’ultima puntata dello show del, come sempre non mancherà il supporto dei giudici: Francesco Facchinetti, Flavio Insinna, Patty Pravo, Costantino Della Gherardesca e Caterina Balivo. A loro anche il compito di scoprire chi ci sarà sotto le quattro maschere rimaste in gioco, ovvero: Lupo, Pappagallo, Farfalla e Orsetto e mentre sul web i telespettatori si scatenano per scoprire le loro identità si contano le ore per ladi questa sera. Dopo l’eliminazione del ...

