Il cantante mascherato, Il mai nato o Art night? La tv del 26 febbraio (Di venerdì 26 febbraio 2021) Per la prima serata in tv, venerdì 26 febbraio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata de “Il cantante mascherato”, condotto da Milly Carlucci. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “The Good Doctor”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Il principio di indeterminazione”: Shaun e la sua equipe hanno un paziente ossessionato dall’idea di prolungare la sua vita e che manifesta dei sintomi apparentemente inspiegabili. Enrique invita Claire a bere un caffè insieme… Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre alle 21.20 con “Titolo V”, condotto da Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti. I casi di cronaca saranno protagonisti su Rete4 alle 21.25 con “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Su Canale5 alle 21.45 l’appuntamento è con la semifinale del “Grande ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 26 febbraio 2021) Per la prima serata in tv, venerdì 26su RaiUno alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata de “Il”, condotto da Milly Carlucci. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “The Good Doctor”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Il principio di indeterminazione”: Shaun e la sua equipe hanno un paziente ossessiodall’idea di prolungare la sua vita e che manifesta dei sintomi apparentemente inspiegabili. Enrique invita Claire a bere un caffè insieme… Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre alle 21.20 con “Titolo V”, condotto da Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti. I casi di cronaca saranno protagonisti su Rete4 alle 21.25 con “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Su Canale5 alle 21.45 l’appuntamento è con la semifinale del “Grande ...

