Il cantante mascherato, emozione finale: Milly Carlucci proclama il vincitore (Di sabato 27 febbraio 2021) Trionfo del pappagallo nell’ultima puntata de “Il cantante mascherato” che giunge così alla fine della sua seconda edizione. Farfalla seconda classificata. “Il cantante mascherato” questa sera giunge alla fine della… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 27 febbraio 2021) Trionfo del pappagallo nell’ultima puntata de “Il” che giunge così alla fine della sua seconda edizione. Farfalla seconda classificata. “Il” questa sera giunge alla fine della… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it.

Raiofficialnews : ??Chi si nasconde dietro le maschere ancora in gara? Stasera il gran finale de #IlCantanteMascherato con… - elleci42 : @Stefanialove_of Io ho guardato invece la finale del Il Cantante Mascherato stasera - ObviousIy_Aimh : @StefanoProcacc6 Il crossover di cui non sapevo di aver bisogno (cantante mascherato al pc, gf in tv) - adamfoureira : Tre persone mi hanno unfollowato perché seguivo Il Cantante Mascherato. Magari rompevano le palle con Uomini e Donne ogni giorno. - UMANAacaso : @taeisinmyblood Era in una foto con Assisi (Gatto) sul set del Cantante Mascherato. Quindi indovinato il Gatto, si indovinava anche lei. -