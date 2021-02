Il Cantante Mascherato, chi è Lupo: tutti gli indizi sul concorrente (Di venerdì 26 febbraio 2021) E’ tutto pronto per la finale de Il Cantante Mascherato il reality show che andrà in onda questa sera su Rai 1 alle 21:20, subito dopo l’appuntamento con i Soliti Ignoti. Un programma a colpi di canzoni e maschere che per diverse settimane ha appassionato migliaia e migliaia di telespettatori. A giudicare le esibizioni 5 giurati d’eccezione e il pubblico da casa con il televoto. Cerchiamo di scoprire chi si cela sotto la maschera del Lupo. Leggi anche: Il Cantante Mascherato 2021, stasera in tv: a che ora inizia, ritorna in gara Baby Alieno, la sfida, quali sono le 9 maschere, giuria, anticipazioni Il Cantante Mascherato, chi è Lupo? tutti gli indizi sul concorrente “Questa maschera mi somiglia molto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 26 febbraio 2021) E’ tutto pronto per la finale de Ilil reality show che andrà in onda questa sera su Rai 1 alle 21:20, subito dopo l’appuntamento con i Soliti Ignoti. Un programma a colpi di canzoni e maschere che per diverse settimane ha appassionato migliaia e migliaia di telespettatori. A giudicare le esibizioni 5 giurati d’eccezione e il pubblico da casa con il televoto. Cerchiamo di scoprire chi si cela sotto la maschera del. Leggi anche: Il2021, stasera in tv: a che ora inizia, ritorna in gara Baby Alieno, la sfida, quali sono le 9 maschere, giuria, anticipazioni Il, chi èglisul“Questa maschera mi somiglia molto ...

Raiofficialnews : ??Chi si nasconde dietro le maschere ancora in gara? Stasera il gran finale de #IlCantanteMascherato con… - placenparadis : Comunque secondo me è a registrare la canzone segreta non il cantante mascherato ?? - placenparadis : Ma quindi davvero fa il cantante mascherato? Ma cos - bfromheaven : oh cazzo mi ero dimenticata della finale del cantante mascherato ???? - itsludss : STASERA LA FINALE DEL CANTANTE MASCHERATO -