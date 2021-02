Il Cantante Mascherato: Caterina Balivo è splendida, la Tatangelo conquista tutti (Di venerdì 26 febbraio 2021) L’ultimo appuntamento con Il Cantante Mascherato è stato ancora una volta ricco di sorprese e grandi emozioni. Milly Carlucci ha portato in scena uno spettacolo divertente e piacevole, che ha saputo fare colpo sul pubblico sin dalla prima puntata. E ora che questa seconda edizione è giunta al termine, in molti si chiedono già se lo show tornerà in onda il prossimo anno con una nuova stagione. Nel corso di questa ultima puntata, Milly Carlucci ha accolto in studio i concorrenti rimasti in gara dopo le eliminazioni degli appuntamenti precedenti. Le quattro maschere ancora in gioco, ovvero il lupo, il pappagallo, l’orsetto e la farfalla, hanno avuto la possibilità di esibirsi ancora una volta, lasciando alla giuria l’arduo compito di cercare di capire chi vi si celasse sotto. Caterina Balivo, Flavio Insinna, Patty Pravo, ... Leggi su dilei (Di venerdì 26 febbraio 2021) L’ultimo appuntamento con Ilè stato ancora una volta ricco di sorprese e grandi emozioni. Milly Carlucci ha portato in scena uno spettacolo divertente e piacevole, che ha saputo fare colpo sul pubblico sin dalla prima puntata. E ora che questa seconda edizione è giunta al termine, in molti si chiedono già se lo show tornerà in onda il prossimo anno con una nuova stagione. Nel corso di questa ultima puntata, Milly Carlucci ha accolto in studio i concorrenti rimasti in gara dopo le eliminazioni degli appuntamenti precedenti. Le quattro maschere ancora in gioco, ovvero il lupo, il pappagallo, l’orsetto e la farfalla, hanno avuto la possibilità di esibirsi ancora una volta, lasciando alla giuria l’arduo compito di cercare di capire chi vi si celasse sotto., Flavio Insinna, Patty Pravo, ...

Raiofficialnews : ??Chi si nasconde dietro le maschere ancora in gara? Stasera il gran finale de #IlCantanteMascherato con… - Dani51227647 : anno prossimo vogliamo cantante mascherato duetti sempre .incrocio umani e maschere. con umano che neanche conosce… - FeliciaVondran : comunque bellissimo il cantante mascherato.avrei dovuto iniziare a vederlo prima.sono passata per 30s sul gf per ve… - paixale1982 : Il 'GF Vip' stasera ha incrociato 'Il Cantante Mascherato' visto che è andato in onda lo smascheramento di Dayane #sovip #zorzando #gfvip - Kxjyw_66 : @Gabri75 E venne il lupo che cantò con la farfalla che cantò col pappagallo che al cantante mascherato milly carlucci portò -