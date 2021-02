Il Cantante Mascherato 2021, Orsetto canta Ti porto via con me (foto e video) (Di venerdì 26 febbraio 2021) Nello spareggio della finale del 26 febbraio 2021 de Il cantante Mascherato, il talent show/detection game in onda su Rai1 e condotto da Milly Carlucci, abbiamo assistito anche all’esibizione di Orsetto, maschera dietro cui si nasconde un misterioso personaggio. Orsetto ha cantato “Ti porto via con me”, di Jovanotti. A giudicare la sua esibizione, ma soprattutto a cercare di capire chi si celi sotto il costume, la giuria formata da Francesco Facchinetti, Flavio Insinna, Patty Pravo, Costantino della Gherardesca e Caterina Balivo, insieme ad un pool investigativo presente in studio e capitanato da Simone di Pasquale e Sara Di Vaira. Tra i nomi che sono stati associati al personaggio: A seguire, il video e le foto ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 26 febbraio 2021) Nello spareggio della finale del 26 febbraiode Il, il talent show/detection game in onda su Rai1 e condotto da Milly Carlucci, abbiamo assistito anche all’esibizione di, maschera dietro cui si nasconde un misterioso personaggio.hato “Tivia con me”, di Jovanotti. A giudicare la sua esibizione, ma soprattutto a cercare di capire chi si celi sotto il costume, la giuria formata da Francesco Facchinetti, Flavio Insinna, Patty Pravo, Costantino della Gherardesca e Caterina Balivo, insieme ad un pool investigativo presente in studio e capitanato da Simone di Pasquale e Sara Di Vaira. Tra i nomi che sono stati associati al personaggio: A seguire, ile le...

Raiofficialnews : ??Chi si nasconde dietro le maschere ancora in gara? Stasera il gran finale de #IlCantanteMascherato con… - cafifal : RT @fanpage: Pronti per la finale de #Ilcantantemascherato? - fanpage : #Ilcantantemascherato, chi si nasconde sotto la maschera di Orsetto? - nefertarj_ : mado stasera non so se ho voglia di guardare la puntata del gf forse guardo il cantante mascherato e ogni tanto cambio - franciisounds : @mikastomorrow @mikaslight Ah ok ero super confusa perché credevo che fosse superata sta cosa del cantante mascherato?? -