Il Cantante Mascherato 2021 | finale | Orsetto canta con Cristina D’Avena foto e video

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Nella prima manche delladel 26 febbraiode Il, il talent show/detection game in onda su Rai1 e condotto da Milly Carlucci, abbiamo assistito anche all’esibizione di, maschera dietro cui si nasconde un misterioso personaggio.hato un medley composto da alcuni brani, ovvero “Kiss Me Licia”, “Occhi di gatto” ed “I Puffi”, in duetto con. A giudicare la sua esibizione, ma soprattutto a cercare di capire chi si celi sotto il costume, la giuria formata da Francesco Facchinetti, Flavio Insinna, Patty Pravo, Costantino della Gherardesca e Caterina Balivo, insieme ad un pool investigativo presente in studio e capitanato da Simone di Pasquale e Sara Di Vaira. ...

Chi sarà il vincitore de Il2021 e come si articolerà la classifica finale ? Subito vedremo sul palcoscenico una sfida tra Orsetto e Farfalla che era rimasta in ballo dalla scorsa settimana. I due personaggi ...Diretta Il2021: commento live finale 26 febbraio È partita la finale de Il2021 con tutte le risposte pronte ad essere svelate, tutti i personaggi saranno smascherati. Si ...Nella prima manche della finale del 26 febbraio 2021 de Il Cantante Mascherato, il talent show/detection game in onda su Rai1 e condotto da Milly Carlucci, abbiamo assistito anche all’esibizione di Or ...Per la quinta puntata de Il Cantante Mascherato in onda venerdì 26 febbraio 2021, il primo concorrente ad esibirsi nello gara è Farfalla che canta Mi sei scoppiato dentro al cuore di Annalisa. Ma chi ...