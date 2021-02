Il Cantante Mascherato 2, stasera il vincitore: chi c’è dietro la maschera? (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il Pappagallo Per la prima edizione de Il Cantante mascherato l’identità dei concorrenti era stata fiutata in fretta e Teo Mammucari aveva iniziato presto la sua scalata alla vittoria perchè sì, c’era curiosità attorno al Leone, ma la maschera più amata era quella del Coniglio. Stavolta è diverso: non solo le identità di Pappagallo, Lupo, Farfalla e Orsetto sono ancora da indagare, ma anche fare un pronostico sul vincitore è difficile: se, infatti, la giuria propende per Farfalla e Lupo, il pubblico social sostiene molto gli altri due, dunque tutto potrebbe accadere. La finale di questa sera, nella quale torneranno anche i Baby Alieni Gigi e Ross e ci saranno i duetti con artisti “indagati”, si aprirà con il risultato dello spareggio tra Farfalla e Orsetto, con conseguente svelamento di uno dei due ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il Pappagallo Per la prima edizione de Ill’identità dei concorrenti era stata fiutata in fretta e Teo Mammucari aveva iniziato presto la sua scalata alla vittoria perchè sì, c’era curiosità attorno al Leone, ma lapiù amata era quella del Coniglio. Stavolta è diverso: non solo le identità di Pappagallo, Lupo, Farfalla e Orsetto sono ancora da indagare, ma anche fare un pronostico sulè difficile: se, infatti, la giuria propende per Farfalla e Lupo, il pubblico social sostiene molto gli altri due, dunque tutto potrebbe accadere. La finale di questa sera, nella quale torneranno anche i Baby Alieni Gigi e Ross e ci saranno i duetti con artisti “indagati”, si aprirà con il risultato dello spareggio tra Farfalla e Orsetto, con conseguente svelamento di uno dei due ...

bubinoblog : GUIDA TV E TOTOSHARE 26 FEBBRAIO 2021: UN VENERDÌ TRA IL CANTANTE MASCHERATO, GFVIP, THE GOOD DOCTOR E FREEDOM - elleci42 : Io non ci sto, a me sembra una mancanza di rispetto bella e buona per chi ha realizzato le maschere de Il Cantante… - MasputPutzu : La giovane casalese che balla con i vip senza conoscerne il volto al programma Il Cantante Mascherato… - WAS4Bl : stasera finale del cantante mascherato - VelvetMagIta : #IlCantanteMascherato, stasera gran finale: duetti con Anna Tatangelo e Cristina D’Avena #VelvetMag ???… -