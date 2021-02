Idrogel per ripristinare cartilagine ginocchio danneggiata (Di venerdì 26 febbraio 2021) Grazie a una collaborazione scientifica tra l'Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant'Anna e l'Istituto Ortopedico Rizzoli, è stato creato un Idrogel a doppio strato che imita le caratteristiche della cartilagine articolare e consente di ripristinarne le proprietà naturali nelle zone in cui il tessuto è degenerato. La scoperta, presentata in uno studio pubblicato sulla rivista internazionale Advanced Healthcare Materials, nasce con l'obiettivo di definire una possibile strategia di intervento per la risoluzione di problemi articolari che riguardano il ginocchio, tramite l'uso di un materiale funzionale al recupero delle proprietà meccaniche e lubrificanti della cartilagine articolare danneggiate a seguito di traumi o di osteoartrite."L'Idrogel che abbiamo sviluppato - dichiara Diego Trucco, ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 26 febbraio 2021) Grazie a una collaborazione scientifica tra l'Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant'Anna e l'Istituto Ortopedico Rizzoli, è stato creato una doppio strato che imita le caratteristiche dellaarticolare e consente di ripristinarne le proprietà naturali nelle zone in cui il tessuto è degenerato. La scoperta, presentata in uno studio pubblicato sulla rivista internazionale Advanced Healthcare Materials, nasce con l'obiettivo di definire una possibile strategia di intervento per la risoluzione di problemi articolari che riguardano il, tramite l'uso di un materiale funzionale al recupero delle proprietà meccaniche e lubrificanti dellaarticolare danneggiate a seguito di traumi o di osteoartrite."L'che abbiamo sviluppato - dichiara Diego Trucco, ...

