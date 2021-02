Ibrahimovic | Il Manchester United lo esalta | “Il grande uomo sta tornando”

calciomercatoit : ??? #UELdraw, parla #Solskjaer: 'Col #Milan è un accoppiamento da #ChampionsLeague. Sono impressionato da… - PianetaMilan : #Ibrahimovic, Il #ManchesterUnited lo esalta: 'Il grande uomo sta tornando' - Frances92383592 : @Peppe3112_ Speriamo bene dai Ibrahimovic se mazuchic si riprendesse all meglio contro il Manchester potremmo fare… - PianetaMilan : #ManchesterUnitedMilan, #Solskjaer: '#Ibrahimovic mi ha impressionato' - sportface2016 : #ManchesterUnited, le parole di #Solskjaer sul sorteggio e sul Milan: 'Impressionato da Ibrahimovic' -

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic Manchester

Il Milan di, nella partita più affascinante del turno, sfiderà ilUnited, club nel quale lo svedese ha giocato poche stagioni fa. La Roma di Fonseca affronterà invece lo ...Gli ex di turno Ilsi trova di fronte anche due ex come Zlatane Dalot .Poteva andare di certo meglio al Milan di Ibrahimovic che agli ottavi di Europa League se la vedrà con il Manchester United. I rossoneri hanno superato con fatica il turno battendo la Stella Rossa di ..."Il grande uomo sta tornando" scrive il sito del Manchester United che presenta così il sorteggio che ha accoppiato i Red Devils al Milan. Il riferimento ovviamente ...