IbraFestival | sulle tracce di Zlatan I 3 campi ' indiziati' per gli allenamenti

La Gazzetta dello Sport

Tutto troppo ovattato per una Sanremo che fra quattro giorni ospiterà la serata inaugurale del Festival numero 71: zero fan, zero appassionati, solo qualche curioso che s'informa sugli spostamenti di ...Tutto troppo ovattato per una Sanremo che fra quattro giorni ospiterà la serata inaugurale del Festival numero 71: zero fan, zero appassionati, solo qualche curioso che s'informa sugli spostamenti di ...Il presidente rossonero: "Settimana importante, tra Belgrado e derby". E sulla partecipazione di Ibrahimovic a Sanremo: "Non mi aspetto cose fuori posto, dà sempre il suo contributo" ...