I vaccini e la corruzione della classe politica peruviana (Di venerdì 26 febbraio 2021) Quasi cinquecento alti funzionari e imprenditori si sono vaccinati e hanno fatto vaccinare familiari e amici in segreto, prima che la campagna vaccinale partisse ufficialmente. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 26 febbraio 2021) Quasi cinquecento alti funzionari e imprenditori si sono vaccinati e hanno fatto vaccinare familiari e amici in segreto, prima che la campagna vaccinale partisse ufficialmente. Leggi

davide53499504 : @FiorellaMannoia Temo che a Cuba ci sia sicuramente una grande crisi ma di certo non c’è la nostra corruzione...cam… - Valerio_Brinato : RT @Graziel65255465: #vaccini = #varianti = #COVID19 = #corruzione e naturalmente NESSUNA cura nessuna visita domiciliare, devono ammazzar… - Graziel65255465 : #vaccini = #varianti = #COVID19 = #corruzione e naturalmente NESSUNA cura nessuna visita domiciliare, devono ammaz… - AnnaP1953 : RT @TortoricAurelio: Manifestazione contro i vaccini in una citta' Tedesca, la voce al megafono dice che la corruzione della politica fa pa… - Piero42395724 : RT @TortoricAurelio: Manifestazione contro i vaccini in una citta' Tedesca, la voce al megafono dice che la corruzione della politica fa pa… -