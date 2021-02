I timori sui bond frenano ancora le Borse. Alta volatilità a Wall Street (Di venerdì 26 febbraio 2021) Gli indici scontano le incertezze sull'andamento dell'inflazione e sulle mosse delle banche centrali. A Piazza Affari (-0,9%) ancora male Saipem, in coda anche Tenaris dopo il rally Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 26 febbraio 2021) Gli indici scontano le incertezze sull'andamento dell'inflazione e sulle mosse delle banche centrali. A Piazza Affari (-0,9%)male Saipem, in coda anche Tenaris dopo il rally

matteogio2 : inflazione, tassi di interesse su e equity al ribasso. Ad u #informarsiconviene n anno dall'esperienza più forte d… - FarelloLiliana : #Azionari europei in calo, pesano i timori per l’inflazione #USA che hanno scatenato una raffica di vendite sui… - IGItalia : ??? #IGNEWS Apertura in calo per il #FTSEMib: pesano i timori per l’#inflazione #USA che hanno scatenato una raffica… - CorriereCitta : Pedofilo all’Infernetto, dall’allarme lanciato sui social ai timori per la giustizia “fai-da-te”: il caso - MPale80 : @chetempochefa Giusto che paghino, ma sarebbe più giusto che pagassero sempre. Troppa violenza verbale gratuita sui… -