I sorteggi di Europa League | che sfortuna per Roma e Milan | l’analisi sulle rose di Shakhtar e United

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Sono stati accoppiamenti sicuramenteti per. Sono andati in scena idi, la competizione entra sempre più nel vivo e preannuncia grande spettacolo già a partire dagli ottavi di finale. La squadra di Stefano Pioli dovrà vedersela con il Manchester, probabilmente la favorita alla vittoria finale mentre la compagine di Fonseca sarà impegnata contro lo. La squadra più fortunata è stata il Tottenham che dovrà vedersela con la Dinamo Zagabria, bene anche l’Arsenal con l’Olympiacos. L’Ajax contro lo Young Boys, mentre le sfide meno competitive sono sicuramente Slavia Praga-Rangers e Granada-Molde.suFoto di Sergey ...

League ottavi diretta LIVE - Cronaca in tempo reale - Partite - ? LIVE:LEAGUE OTTAVI DIRETTA LIVE " Oggi, venerdì 26 febbraio 2021, dalle ore 13 a Nyon, in Svizzera, ...ROMA - Dopo il Braga, Paulo Fonseca continua a sfidare il suo passato . La Roma neidegli ottavi di finale diLeague ha infatti pescato lo Shakhtar , squadra allenata fino a un anno e mezzo fa proprio dal tecnico portoghese. Fonseca torna nell'Ucraina che lo ha ...Negli ottavi di finale di Europa League il Milan se la vedrà con il Manchester United, una delle favorite in vista della lotta al titolo ...Sarà lo Shakhtar Donetsk l'avversaria della Roma agli ottavi di Europa League. Scopriamo come giocano gli ucraini ...