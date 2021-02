I rugbisti in quarantena si affacciano dai balconi e ringraziano così il personale dell’hotel – Video (Di venerdì 26 febbraio 2021) Si sono dati appuntamento sui balconi delle loro stanze, in cui sono in isolamento per via del Covid, e hanno intonato una canzone per ringraziare lo staff dell’hotel che li ha ospitati. È il gesto dei rugbisti del Kaiviti Silktails, squadra delle Isole Fiji, che ripreso dai cellulari sta facendo il giro del mondo. Video Facebook/Costa Argyrous L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Si sono dati appuntamento suidelle loro stanze, in cui sono in isolamento per via del Covid, e hanno intonato una canzone per ringraziare lo staffche li ha ospitati. È il gesto deidel Kaiviti Silktails, squadra delle Isole Fiji, che ripreso dai cellulari sta facendo il giro del mondo.Facebook/Costa Argyrous L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

I giocatori della Kaiviti Silktails, squadra di rugby delle Isole Fiji, hanno ringraziato in un modo speciale il personale dell'hotel che li ha ospitati a Sydney, durante il periodo di quarantena obbligatoria prevista dal governo australiano. Gli atleti, ognuno dal balcone della propria stanza d'albergo, si sono affacciati e hanno iniziato tutti insieme a cantare battendo le mani.

I giocatori della Kaiviti Silktails, squadra di rugby delle Isole Fiji, hanno ringraziato in un modo speciale il personale dell'hotel che li ha ospitati a Sydney, durante il periodo di quarantena obbligatoria prevista dal governo australiano. Gli atleti, ognuno dal balcone della propria stanza d'albergo, si sono affacciati e hanno iniziato tutti insieme a cantare battendo le mani.