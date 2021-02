I ristoratori | “Ora basta! Vogliamo indennizzi proporzionali alle perdite subite”

Leggi su ilparagone

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Pubblichiamo e condividiamo il comunicato di TNI-Toscana che citano in giudizio il presidente del Consiglio: “Ora basta,”, sostengono giustamente. Nel comunicato di TNI si legge: “Sono cento i giorni di chiusura per i negozi e 160 per bar e ristoranti. Mancate aperture che si traducono in mancati incassi per danni da milioni di euro. Gli imprenditori TNI-Tutela Nazionale Imprese-Toscana, da lunedì in presidio a oltranza in piazza Montecitorio, non ci stanno e hanno deciso di passarevie legali con un’azione collettiva contro il Governo per i danni causati dal lockdown e anche per opporsidecisioni che limitano la libertà di impresa, ...