I due vip si sono lasciati andare davanti alle telecamere

Ultime Notizie dalla rete : due vip

... chi è la nuova eliminata? Dopo l'eliminazione di Andrea Zenga potrebbe essere Rosalinda Cannavò , sua nuova conoscenza, a raggiungerlo oppure l'amica Stefania Orlando ?veterane di questo GF...Ma non solo l'immagine dolcissima deiabbracciati, bensì anche il nome. Si tratta di Salvatore ... E invece no, succederà stasera al GF. Alfonso Signorini ha deciso e nessuno dei vipponi ...In vista della puntata di venerdì 26 febbraio, Rosalinda Cannavò, essendo al televoto, ha deciso di scrivere una missiva ai suoi compagni d'avventura.Matilde Brandi rivela a Novella con chi è rimasta in contatto dopo il GFVip, e di sognare un posto da insegnante nella scuola di Amici.