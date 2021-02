borghi_claudio : Fra poco su @RadioRPL la consueta 'Scuola di magia'. Oggi parliamo di trasformazioni (dei dati sul covid) - MinLavoro : ?? Online il Rapporto sul #MercatoDelLavoro 2020, frutto della collaborazione tra Ministero del Lavoro, @istat_it,… - Agenzia_Ansa : DIRETTA - La conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio sul Covid della Cabina di Regia #ANSA - AMorzenti : RT @giuslavoristi: È stato pubblicato il rapporto sul #MercatoDelLavoro 2020, frutto della collaborazione tra @MinLavoro, @istat_it, @INPS_… - marisamoles : RT @ilpost: I dati sul coronavirus in Italia di oggi, venerdì 26 febbraio -

Ultime Notizie dalla rete : dati sul

... in cui spiegava che "il ruolo di Capo del Dipartimento della Protezione Civile è unico, necessariamente assorbente e totalizzante per chi lo ricopre,tutti i rischi presentiterritorio ...Nel dettaglio deiodierni, nel settore delle residenze per anziani è stato rilevato un solo ...fronte del Sistema sanitario regionale da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli ...Zlatan Ibrahimovic sarà ospite fisso del Festival di Sanremo 2021, che andrà in scena dal 2 al 6 marzo. Stando ad alcune indiscrezioni, il calciatore ha scelto di dormire sul suo lussuoso yatch, in co ...Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 20.448 nuovi casi positivi da coronavirus e 253 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati ...