I contagi continuano a salire Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono 20 499 e 253 i morti Il tasso di positività schizza al 6 | 3%

(Di venerdì 26 febbraio 2021)20.499 idi Coronavirus registrati24 ore (ieri 19.886) a fronte di 325.404 tamponi, quasi 30mila in meno rispetto a ieri. Ildisi impenna fino al 6,3% (ieri 5,6%). I decessi253 (ieri 308), per un totale di 97.227 vittime dall’inizio dell’epidemia. Cresce anche il numero dei ricoveri: i degentiterapie intensive2.194 (+26) con 188 ingressi del giorno. I ricoveri ordinari crescono 18.292 (+35). L'articolo LA NOTIZIA.

Le difficoltà di accesso alla piattaforma nelle prime ventiquattro giustificate per l'effetto click day "a creare problemi di accesso alla nuova piattaforma a causa di difficoltà dell'...Numeri sempre alti nella provincia di Vibo Valentia con un aumento +41. Tornano a risalire anche nella provincia di Catanzaro che oggi registra +20 nuovi, mentre scendono a Crotone ...Diventano 5 aree del Lazio in zona rossa. Dopo Colleferro, Carpineto, Roccagorga e Torrice, decisa la massima restrizione anche per il comune ciociaro di Monte San Giovanni Campano, in provincia di Fr ...La situazione è sfuggita di mano anche in Campania. Erano diversi giorni che la situazione dei contagi continuava a salire in maniera veloce. Oggi il ...