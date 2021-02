Horizon Forbidden West | uscita rinviata al 2022?

(Di venerdì 26 febbraio 2021) L’disaràal? Secondo il noto insider e giornalista russo Anton Logvinov sì; ma scopriamo qualche dettaglio in più Tra i grandi assenti dello State of Play di ieri c’è stata sicuramente la prossima fatica di Guerrilla, di cui purtroppo si sa ancora poco. Si ci aspettava qualche notizia e qualche aggiornamento in più sullo sviluppo del seguito delle avventure della bella e forte Aloy, ma così non è stato. A tal proposito, il noto insider e giornalista videoludico russo, Anton Logvinov, ha suggerito la possibilità che l’disaràal...

misteruplay2016 : Horizon Forbidden West ‘verrà rinviato al 2022’ - zazoomblog : Horizon Forbidden West verrà rinviato al 2022 - #Horizon #Forbidden #verrà #rinviato - Eurogamer_it : Bisognerà attendere fino al 2022 per #HorizonForbiddenWest? - spaziogames : Secondo l'insider che anticipò l'arrivo di Zero Dawn su PC, Horizon: Forbidden West sarebbe tra i possibili rinvii… - CharmiCookie : Io ho solo una domanda...DOVE CASPITA È IL TRAILER DI HORIZON FORBIDDEN WEST MIO DIOO -

Ultime Notizie dalla rete : Horizon Forbidden

... ma vi diciamo subito che nel corso dei 30 minuti non c'è stato spazio per uno dei titoli più attesi dagli utenti Sony:West , secondo capitolo dell'avventura di Aloy attesa per ...... Raganarok (che resta ancora previsto per il 2021, nonostante rumor poco rassicuranti in merito) e si attendono notizie anche per quanto riguardaWest. Probabile anche un nuovo ...L'uscita di Horizon Forbidden West sarà rinviata al 2022? Secondo il noto insider e giornalista russo Anton Logvinov sì.Nel caso la notizia del rinvio di Horizon Forbidden West fosse confermata, PS5 finirebbe per avere meno esclusive di peso di Xbox Series X/S nel 2021.. PS5 potrebbe avere meno esclusive di peso di ...