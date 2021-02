Hood | Outlaws & Legends ci fa entrare nei panni del Ranger in un nuovo trailer gameplay

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Sumo Digital ha rilasciato unper l'interessante PvPvE multigiocatore, mostrando le caratteristiche del, ispirato nientemeno che dal leggendario Robin. Come possiamo vedere dal footage, ilè un ladro scaltro, che rifugge lo scontro fisico (è dotato di una vasta gamma di mosse evasive e stealth) e colpisce generalmente a distanza, sebbene possa esporsi per sortite particolari e borseggiamenti. Tramite le sue frecce può, naturalmente, infierire colpi letali ai nemici ma anche attivare meccanismi o creare esplosioni, creando diversivi o uccisioni multiple. Per chi non conoscesse ancora il gioco, si tratta di un titolo in cui due squadre di giocatori ...

Hood: Outlaws and Legends sarà disponibile su PC, PS4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S il 10 maggio. Hood: Outlaws & Legends è il nuovo titolo di Sumo Digital ispirato alle storie di Robin Hood. Attraverso un'intervista, il director di Sumo Digital Andrew Willans ha svelato qualche dettaglio in più.