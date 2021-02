Hockey ghiaccio, ICE League 2021: Bolzano passa in casa del Fehervar e mantiene la vetta del Pick Round (Di venerdì 26 febbraio 2021) Inizia nel migliore dei modi il girone di ritorno del Pick Round della ICE Hockey League 2020-2021 per l’HCB Alto Adige Alperia, che passa con il punteggio di 6-5 sul ghiaccio del Fehervar e prosegue nel suo ottimo cammino nella seconda fase stagionale. Con questo importante successo gli altoatesini non rallentano nella loro corsa in vetta alla classifica del Pick Round con 15 punti contro i 9 dell’EC KAC e gli 8 del Red Bull Salisburgo. Domenica 28 febbraio alle ore 16.00 ancora una trasferta per la squadra di coach Ireland, proprio sul ghiaccio del Red Bull Salisburgo. AVS Fehervar – HCB Alto Adige Alperia 5-6: alla SzekesFehervar l’avvio dei Foxes è ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 febbraio 2021) Inizia nel migliore dei modi il girone di ritorno deldella ICE2020-per l’HCB Alto Adige Alperia, checon il punteggio di 6-5 suldele prosegue nel suo ottimo cammino nella seconda fase stagionale. Con questo importante successo gli altoatesini non rallentano nella loro corsa inalla classifica delcon 15 punti contro i 9 dell’EC KAC e gli 8 del Red Bull Salisburgo. Domenica 28 febbraio alle ore 16.00 ancora una trasferta per la squadra di coach Ireland, proprio suldel Red Bull Salisburgo. AVS– HCB Alto Adige Alperia 5-6: alla Szekesl’avvio dei Foxes è ...

