Harry accusa la stampa di averlo spinto a lasciare il Regno Unito. E difende The Crown (Di venerdì 26 febbraio 2021) La colpa della scelta dei duchi di Sussex di lasciare il Regno Unito e gli impegni ufficiali da membri senior della Royal Family, ricade in primo luogo sulla stampa britannica, a cominciare dai tabloid più sensazional-populisti. Lo ha affermato il principe Harry, intervistato a Los Angeles da una tv americana, evocando una pressione e un'ostilità mediatica che oltremanica rischiava letteralmente di farlo diventare pazzo."L'aria si era fatta davvero difficile, come molti hanno potuto vedere, la stampa britannica stava distruggendo la mia salute mentale, tutti sanno cosa può essere", ha denunciato il secondogenito di Carlo e Diana in uno scambio di battute colloquiale con James Corden, mattatore (inglese) negli Usa di The Late Late Show, andato in onda ieri sera in un segmento della ...

