Hanno rapito i cani di Lady Gaga. Lei offre 500mila dollari per riaverli (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ore di angoscia per Lady Gaga. Mentre la popstar è a Roma per le riprese del film Gucci, a Los Angeles due dei suoi cagnolini sono stati rapiti. Epilogo di un’aggressione al dog sitter della cantante che stava portando a spasso i bulldog francesi della star. Che, disperata, ha offerto mezzo milione di dollari per riavere i suoi cuccioli. Lady Gaga: analisi di una trasformista guarda le foto Leggi anche › Lady Gaga ... Leggi su iodonna (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ore di angoscia per. Mentre la popstar è a Roma per le riprese del film Gucci, a Los Angeles due dei suoi cagnolini sono stati rapiti. Epilogo di un’aggressione al dog sitter della cantante che stava portando a spasso i bulldog francesi della star. Che, disperata, ha offerto mezzo milione diper riavere i suoi cuccioli.: analisi di una trasformista guarda le foto Leggi anche ›...

SirDistruggere : Hanno sparato al dog sitter di Lady Gaga e hanno rapito i suoi due cani. Non so manco come commentarlo. - 1amthemamuel : RT @ROBZIK: Nuovo rapimento di studentesse in #Nigeria. Uomini armati hanno rapito circa 300 ragazze da una scuola superiore a Jangebe, nel… - __miana : RT @ROBZIK: Nuovo rapimento di studentesse in #Nigeria. Uomini armati hanno rapito circa 300 ragazze da una scuola superiore a Jangebe, nel… - BeppeGiulietti : RT @ROBZIK: Nuovo rapimento di studentesse in #Nigeria. Uomini armati hanno rapito circa 300 ragazze da una scuola superiore a Jangebe, nel… - Frab451 : RT @ROBZIK: Nuovo rapimento di studentesse in #Nigeria. Uomini armati hanno rapito circa 300 ragazze da una scuola superiore a Jangebe, nel… -