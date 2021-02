Halo Infinite e il suo mondo di gioco in nuovi dettagli da 343 Industries

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Lo sviluppatore di, 343, ha pubblicato l'articolo "Inside" di febbraio che fornisce alcunisull'imminente esclusiva Xbox e PC. Nello specifico, ai fan è stato dato uno sguardoato ai tipi di ambienti e al design delche presenterà il nuovo. Nell'articolo, il Campaign Art Lead Justin Dinges, il Gameplay Director Troy Mashburn e il World Design Lead John Mulkey sono entrati neisul tipo diche 343sta creando per la prossima grande avventura di. Secondo gli sviluppatori, l'obiettivo dello studio è innanzitutto quello di creare unche risulti familiare ai veterani di ...

Evilcookiezdoes : Halo Infinite - Inside Infinite - February 2021 - PlanetR7_ : Halo Infinite: 343i mostra i progressi grafici del kolossal Xbox - Eurogamer_it : Il design del mondo di #HaloInfinite in nuovi dettagli. - lucaspartan89 : RT @MondoXbox: Halo Infinite: 343 Industries ci aggiorna con un set di screenshot delle ambientazioni - MondoXbox : Halo Infinite: 343 Industries ci aggiorna con un set di screenshot delle ambientazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Halo Infinite

Everyeye Videogiochi

Ecco a voi la classifica: CLASSIFICA DEI TITOLI PIÙ ATTESI- 9.982 commenti God of War: Ragnarok - 8.124 commenti New Pokémon Snap - 4.952 commenti Mass Effect: Legendary Edition - 3.... cercando di aiutarsi a vicenda per incrementare gli sforzi dello sviluppo e diminuire il peso dello stesso e, a quanto pare, ancheè entrato nella cerchia di questo tipico movimento, ...Lo sviluppatore di Halo Infinite, 343 Industries, ha pubblicato l'articolo "Inside Infinite" di febbraio che fornisce alcuni dettagli sull'imminente esclusiva Xbox e PC. Nello specifico, ai fan è stat ...Il 2021 sarà ricco di nuovi giochi e la società di ricerca ManySpins ha provato a tirare le somme di quelli che sembrano essere i titoli più attesi da parte dei giocatori. L'analisi effettuata da Many ...