Gucci, Patrizia Reggiani parla del film ed elogia Lady Gaga: "È un genio" (Di venerdì 26 febbraio 2021) Patrizia Reggiani ha definito "genio" Lady Gaga, la cantante ed attrice che la interpreterà in Gucci, il nuovo film di Ridley Scott. Patrizia Reggiani, moglie di Maurizio Gucci, ha elogiato Lady Gaga, definendola un genio ed esprimendo la propria felicità per il fatto che sia proprio l'attrice e cantante americana ad interpretarla nel nuovo film di Ridley Scott. Nelle ultime ore i riflettori sono tornati ad accendersi su Gucci, il nuovo film di Ridley Scott, complice l'apparizione di Lady Gaga tra le strade di Roma. L'artista statunitense ha raggiunto la capitale ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 26 febbraio 2021)ha definito ", la cantante ed attrice che la interpreterà in, il nuovodi Ridley Scott., moglie di Maurizio, hato, definendola uned esprimendo la propria felicità per il fatto che sia proprio l'attrice e cantante americana ad interpretarla nel nuovodi Ridley Scott. Nelle ultime ore i riflettori sono tornati ad accendersi su, il nuovodi Ridley Scott, complice l'apparizione ditra le strade di Roma. L'artista statunitense ha raggiunto la capitale ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Gucci, Patrizia Reggiani parla del film ed elogia Lady Gaga: 'È un genio' - 3cinematographe : A Patrizia Reggiani piace molto l'idea che sia #LadyGaga a interpretarla nel film di Ridley Scott sull'omicidio Guc… - massyscalinci : RT @Radio1Rai: #LadyGaga a Roma per le riprese film di #RidleyScott in cui interpreta Patrizia Reggiani, libera dopo 18 anni di carcere per… - OgniMattinaTV8 : TOP OF THE POST - #LADYGAGA La nostra capitale è in subbuglio e non solo la città eterna, lo sono anche i social. L… - Radio1Rai : #LadyGaga a Roma per le riprese film di #RidleyScott in cui interpreta Patrizia Reggiani, libera dopo 18 anni di ca… -