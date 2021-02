Grillo arma il grilletto: inaccettabile fuga di notizie (Di venerdì 26 febbraio 2021) “Di ciò di cui non si può parlare si deve tacere“. Beppe Grillo arma il grilletto e spara su Twitter pubblicando una citazione di Ludwig Wittgenstein, sicuramente suggerita da Di Maio. Ha manifestato la sua rabbia per la fuga di notizie riguardo al vertice di domenica a Marina di Bibbona con lo stato maggiore 5 Leggi su periodicodaily (Di venerdì 26 febbraio 2021) “Di ciò di cui non si può parlare si deve tacere“. Beppeile spara su Twitter pubblicando una citazione di Ludwig Wittgenstein, sicuramente suggerita da Di Maio. Ha manifestato la sua rabbia per ladiriguardo al vertice di domenica a Marina di Bibbona con lo stato maggiore 5

AlessandraRapi : RT @BomprezziMarco: @TizianaFerrario @GiorgiaMeloni @lauraboldrini Da tempo sdoganato l'insulto e il dileggio come arma politica. Grillo, S… - massimoankor : RT @CalosiGuido: #Grillo e i suoi figli politici del M5S da anni perseguono l’obiettivo dello sfascio della democrazia parlamentare. Nulla… - CarapucciEgeo : @fattoquotidiano Dovrebbero dimettersi Grillo e tutti gli infami che hanno tradito i principi del Movimento, e gove… - BomprezziMarco : @TizianaFerrario @GiorgiaMeloni @lauraboldrini Da tempo sdoganato l'insulto e il dileggio come arma politica. Grill… - esmeraldarizzi : Signora scusi, cosa c’è di diverso tra questi tre signori e Grillo che chiede al suo popolo Cosa fareste in macchin… -