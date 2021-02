Grande Fratello Vip, Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò a rischio eliminazione: il verdetto ufficiale (Di sabato 27 febbraio 2021) A soli 3 giorni dalla finale, questa sera al Grande Fratello Vip è in arrivo una nuova, pesantissima eliminazione. Al televoto settimanale ci sono Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò: la coppia fu scelta da Dayane Mello e tale decisione ha provocato l’ennesima frattura con Rosalinda, oltre a una dura resa dei conti tra la modella e i ‘Zorzando’. Ma chi tra le due è costretta ai saluti? Un nuovo verdetto dopo le polemiche Il giorno della semifinale è arrivato: manca solo più un passo, quello decisivo, per scoprire il vincitore di questa edizione del Grande Fratello Vip. In attesa della finale di lunedì sera, però, ci sono ancora numerosi nodi da sciogliere nell’economia del gioco. A cominciare da uno ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 27 febbraio 2021) A soli 3 giorni dalla finale, questa sera alVip è in arrivo una nuova, pesantissima. Al televoto settimanale ci sono: la coppia fu scelta da Dayane Mello e tale decisione ha provocato l’ennesima frattura con, oltre a una dura resa dei conti tra la modella e i ‘Zorzando’. Ma chi tra le due è costretta ai saluti? Un nuovodopo le polemiche Il giorno della semifinale è arrivato: manca solo più un passo, quello decisivo, per scoprire il vincitore di questa edizione delVip. In attesa della finale di lunedì sera, però, ci sono ancora numerosi nodi da sciogliere nell’economia del gioco. A cominciare da uno ...

