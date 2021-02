Grande Fratello Vip, le anticipazioni sulla puntata di oggi 26 febbraio: concorrenti, ultime news (Di venerdì 26 febbraio 2021) Grande Fratello Vip, le anticipazioni puntata del 26 febbraio 2021: concorrenti, ultime news Questa sera, venerdì 26 febbraio 2021, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 43esima e penultima puntata del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini alla conduzione; Pupo e Antonella Elia, nei ruoli di opinionisti in studio. Ma quali sono le anticipazioni? Cosa succederà stasera, 26 febbraio 2021? Di seguito tutte le anticipazioni nel dettaglio. anticipazioni Secondo le anticipazioni, durante la puntata di oggi vedremo due concorrenti a rischio eliminazione: ... Leggi su tpi (Di venerdì 26 febbraio 2021)Vip, ledel 262021:Questa sera, venerdì 262021, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 43esima e penultimadelVip. Alfonso Signorini alla conduzione; Pupo e Antonella Elia, nei ruoli di opinionisti in studio. Ma quali sono le? Cosa succederà stasera, 262021? Di seguito tutte lenel dettaglio.Secondo le, durante ladivedremo duea rischio eliminazione: ...

CarloCalenda : Io ho “elogiato” la decisione di concentrare i vaccini in un’area se esplode un focolaio. Ho espresso un’opinione s… - QuiMediaset_it : Siete pronti per la semifinale di #GFVIP? In prima serata su #Canale5 @GrandeFratello - Corriere : Tommaso Zorzi, dal Gf a X Factor? I fan su Twitter tifano per la conduzione - Nadiii120804 : Ma noi vi vogliamo tutti al Grande Fratello, non si era capito? #Amici20 - AntoSem1 : RT @Faby02143334: I tre Fandom più veri e puri di questo Grande Fratello E MUTI ?? #zorzando #zelinda #zorzetta #tzvip #sovip #croccvip #r… -