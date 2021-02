Grande Fratello Vip, la lettera di addio di Rosalinda e le parole dedicate a Dayane (Di venerdì 26 febbraio 2021) GF Vip, Rosalinda Cannavò alias Adua del Vesco ha redatto una lettera destinata ai suoi compagni d’avventura riservando fra tutti, parole per Dayane Mello. Vediamo insieme cos’ha scritto l’attrice. Rosalinda Cannavò alias Adua del Vesco ha voluto fare la sentimentale. Difatti l’attrice ha scritto di suo pugno una lettera d’addio rivolta ai commilitoni della casa L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 26 febbraio 2021) GF Vip,Cannavò alias Adua del Vesco ha redatto unadestinata ai suoi compagni d’avventura riservando fra tutti,perMello. Vediamo insieme cos’ha scritto l’attrice.Cannavò alias Adua del Vesco ha voluto fare la sentimentale. Difatti l’attrice ha scritto di suo pugno unad’rivolta ai commilitoni della casa L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

CarloCalenda : Io ho “elogiato” la decisione di concentrare i vaccini in un’area se esplode un focolaio. Ho espresso un’opinione s… - Corriere : Tommaso Zorzi, dal Gf a X Factor? I fan su Twitter tifano per la conduzione - GrandeFratello : Pronti per #GIEFFERTON? ???? Vi presentiamo l’alta società della Casa reale di Grande Fratello! ?? - _unsaidemily : RT @thatsmyshitshow: Andrea: “Ci vorrebbe un Tommaso in ogni Grande Fratello. È mancato un personaggio come lui, è difficile da trovare”… - lifeoffederyca : RT @Robcommentary: Croccantino: 'Ci vorrebbe un Tommaso in ogni Grande Fratello' Stefania: 'A trovarli' STEFANIA CROCC IO SO DE CORE IO P… -