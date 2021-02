Grande Fratello Vip 5: chi sarà la nuova eliminata? I sondaggi (Di venerdì 26 febbraio 2021) L’eliminata del Grande Fratello Vip 5 Mancano pochissime ore alla semifinale del Grande Fratello Vip 5 e finalmente stasera sapremo chi saranno i finalisti di questa lunga edizione. Come se non bastasse, oltre alle tante emozioni alle quali assisteremo, stasera nel corso della penultima puntata scopriremo chi sarà la nuova eliminata. A scontrarsi al televoto L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 26 febbraio 2021) L’delVip 5 Mancano pochissime ore alla semifinale delVip 5 e finalmente stasera sapremo chi saranno i finalisti di questa lunga edizione. Come se non bastasse, oltre alle tante emozioni alle quali assisteremo, stasera nel corso della penultima puntata scopriremo chila. A scontrarsi al televoto L'articolo proviene da Novella 2000.

