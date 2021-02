Grande Fratello, Caterina Siviero incinta pronta a diventare mamma bis: «Un altro cuoricino che batte dentro di me» (Di venerdì 26 febbraio 2021) Caterina Siviero pronta a diventare mamma bis. Caterina Siviero, protagonista del Grande Fratello dodicesima edizione, è incinta del secondo figlio ha dato l’annuncio dal suo account Instagram. Grande Fratello, Caterina Siviero DI NUOVO incinta Caterina Siviero è già mamma della sua prima figlia, Camilla e dal suo account Instagram, assieme al compagno, il calciatore Marco Contini, ha avvisato i follower del nuovo arrivo in famiglia: “Mi esplode il cuore di gioia – ha scritto sul social – Mentre scrivo queste parole mi scende una lacrima … Questo per dirvi che le cose inaspettate sono ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 26 febbraio 2021)bis., protagonista deldodicesima edizione, èdel secondo figlio ha dato l’annuncio dal suo account Instagram.DI NUOVOè giàdella sua prima figlia, Camilla e dal suo account Instagram, assieme al compagno, il calciatore Marco Contini, ha avvisato i follower del nuovo arrivo in famiglia: “Mi esplode il cuore di gioia – ha scritto sul social – Mentre scrivo queste parole mi scende una lacrima … Questo per dirvi che le cose inaspettate sono ...

