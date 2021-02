Granada | parla Montoro | “Questo il mio primo gol europeo | Gattuso? E’ passata la squadra migliore”

gegedigennaro : RT @Ciblan3: @Azzurrissima4 #Gattuso è arrivato al @sscnapoli che avevamo battuto il liverpool e dovevamo affrontare il barcellona in @Cham… - EsercitoCrucian : #Gattuso che parla di #Granada che perde tempo, e di tempo effettivo, fa una leggera tenerezza... - Ciblan3 : @Azzurrissima4 #Gattuso è arrivato al @sscnapoli che avevamo battuto il liverpool e dovevamo affrontare il barcello… - Tinofonti71 : @CucchiRiccardo Scusi Riccardo ma perché se il Napoli si qualifica si parla di miracolo? Parto dal presupposto che… - calciomercatoit : ?? #Napoli, #Giuntoli parla a pochi minuti dalla gara col #Granada e commenta il futuro di #Gattuso -

Ultime Notizie dalla rete : Granada parla

Ilha fatto un gol con un tiro, non ricordo altre azioni. Ma il calcio è così, dobbiamo ... Se una squadra italiana interpreta una partita così, il giorno dopo se nesu tutti i giornali ...Napoli -, Gattuso a Sky: 'Anche oggi preso gol da polli ma ho visto qualità. Se un'italiana perde tutto quel tempo finisce sui giornali!'Angel Montoro, centrocampista del Granada, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Cadena Ser, emittente sportiva spagnola. Il giocatore ha detto la sua sul passaggio del turno in Europa ...In Italia oltre alla Juventus c’è ancora tanto per raggiungere il livello spagnolo. Benitez al Napoli? Antonio Carboni, ex collaboratore di Rafa Benitez, ha parlato ai microfoni di Radio Marte sull’al ...